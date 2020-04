Exclusief voor abonnees Lee Towers in quarantaine op Curaçao: “Ik loop het park op en neer om niet vast te roesten” Alexander van Eenennaam

17 april 2020

18u35

Bron: AD 0 Showbizz Terwijl de Nederlandse zangeres Anouk al weken vastzit in Marokko, zit haar landgenoot Lee Towers (74) met zijn vrouw Laura in quarantaine op Curaçao. Hun jaarlijkse overwintering duurt door de coronacrisis veel langer dan gepland. “We hebben elkaar nog en zijn goed gezond”, zegt hij tegen onze collega’s van het AD.

Lee Towers klaagt niet. Hij mag met zijn vrouw Laura min of meer vastzitten op Curaçao, de 74-jarige zanger telt zijn zegeningen. “We zitten hier veiliger dan in Nederland. We hadden de kans om terug te gaan, maar we zagen het in Nederland uit de hand lopen. Hier zitten we in ons huisje, aan de noordkant van het eiland en we voelen ons veilig.”

