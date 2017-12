Led Zeppelin wordt 50 en dat moet gevierd worden TC

In 2018 bestaat de Britse rockband Led Zeppelin vijftig jaar. De drie overblijvende leden van de groep, Jimmy Page, Robert Plant en John Paul Jones, kondigden via hun sociale media aan dat ze die verjaardag niet onopgemerkt voorbij zullen laten gaan. Over een gezamenlijke verjaardagstournee repten ze nog met geen woord, maar de bandleden gaven wel mee dat ze een speciaal boek zullen uitbrengen dat als ultieme biografie van Led Zeppelin beschouwd zal mogen worden. De drie zullen zelf bijdragen leveren aan het boek en zullen ook persoonlijk beeldmateriaal beschikbaar stellen. "Er zullen echter nog veel andere verrassingen volgen voor de fans", aldus Jimmy Page. "De fans blijven best al onze kanalen in de gaten houden." Led Zeppelin werd dus in 1968 opgericht en schreef rockgeschiedenis met hits als 'Whole Lotta Love', 'Immigrant Song', 'Black Dog', 'Dazed and Confused' en natuurlijk 'Stairway to Heaven'.

