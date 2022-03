‘Leave No Traces’ grote winnaar op de 14de editie van Filmfestival Oostende

FilmOp het Filmfestival van Oostende is ‘Leave No Traces’ tot grote winnaar gekroond in de internationale LOOK!-competitie. De film sleepte zowel ‘Beste film' als ‘Beste production design’ in de wacht.

In de LOOK!-competitie wordt visueel sterke storytelling bekroond. De jury mocht in deze selectie verschillende prijzen uitreiken: ‘Beste Cinematografie’, ‘Beste Scenario', ‘Beste Production Design’ en ‘Beste Film’. De Pools-Tsjechisch-Franse coproductie ‘Leave No Traces’ viel twee keer in de prijzen: voor ‘Beste Production Design' en ‘Beste Film’. Regisseur Jan P. Matuszyński ontleedt in zijn film een pijnlijk hoofdstuk uit de Poolse geschiedenisboeken. Op 12 mei 1983 wordt student Grzegorz Przemyk het slachtoffer van politiebrutaliteit. De 18-jarige aspirant-dichter overleed aan zijn verwondingen.

De jury bekroonde ‘Nobody Has to Know’, van de Belgische regisseur Bouli Lanners, met ‘Beste Cinematografie’. In de LOOK!-competitie gaat deze award overigens niet naar de regisseur, maar naar de Director of Photography, een unicum in Europa. D.O.P. Frank van den Eeden heeft onder meer ook Belgische successen als ‘Home’, ‘Girl’ en ‘De Patrick’ op zijn indrukwekkende cv staan. Als laatste werd ook het scenario van ‘Drive My Car’ van de Japanse regisseur Ryûsuke Hamaguchi door de jury gehuldigd in de categorie ‘Beste Scenario’.

SOON!-competitie

In de SOON!-competitie werden heel wat markante coming-of-ageportretten van een nieuwe generatie filmmakers geselecteerd. De vierkoppige jury riep het Noorse ‘Ninjababy’ uit tot winnaar van deze competitie. In deze film van Yngvild Sve Flikke ontdekt de 23-jarige Rakel plots dat ze al zes maanden zwanger is. De illustratrice vermoedt dat het een sluwe ninjababy is die zich al zo lang in haar buik schuilhoudt.

LEES OOK: