Leah Thys ontving ooit een héél pikant plaatje per post: "Toen schrok ik toch even"

11 april 2019

12u00

Bron: Humo 0 Showbizz Leah Thys (73) is nu al bijna 25 jaar wereldberoemd in Vlaanderen als de bitchy Marianne in ‘Thuis’. In die lange carrière maakte ze heel wat mee. Ze kreeg zelfs al een dick pic avant la lettre in haar brievenbus.

“Ik heb ooit een foto van een penis in mijn brievenbus gevonden”, vertelt Thys in Humo. “Het is al een aantal jaar geleden. We hebben een postvakje bij de VRT, en daar lag bij mij op een dag een brief in met een foto: het naakte onderlichaam van een man die poseerde naast een foto van mij. Toen schrok ik toch even.” Het was een dick pic avant la lettre. “Tja. Dat zijn mensen die eigenlijk hulp nodig hebben”, aldus Thys. “Zo krijg ik ook veel brieven van mensen die zware problemen hebben en die zich dan tot mij richten. Je staat er soms versteld van hoeveel verdriet sommige mensen hebben, en hoe ze daar blijkbaar nergens mee terechtkunnen. Sorry, maar daar kan ik hen niet bij helpen: ik ben geen psycholoog. Meer dan een kaartje terugsturen en hun aanraden hulp te zoeken kan ik niet doen.”

Thys vertelt ook hoe ze na bijna een kwarteeuw op de set van ‘Thuis’ helemaal vergroeit is met haar personage. “In ‘Thuis’ woont het personage van Elise op dit ogenblik met haar moeder in het oude huis van Marianne, en dat voelt vreemd aan”, zegt de actrice. “Voor de Marianne in mij wringt het dat er andere mensen in haar huis wonen. Het is maar een decor, hè. Ik kan Marianne spelen tegen om het even welke achtergrond. Maar toch vecht het ergens. Zo vind ik het ook fijn dat, toen ze het plan opperden om dat decor te vervangen, ze naar mijn suggestie geluisterd hebben en gewoon de meubels hebben laten herschilderen. Toen voelde het aan alsof ik mijn eigen huis had laten herinrichten (lacht). En dan zeggen dat ik thuis geen tijd vind om mijn keuken te renoveren.”

