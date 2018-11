Leah Thys: “Mensen raken elkaar nauwelijks nog aan op de dansvloer” SS

16 november 2018

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Elke vrijdagavond staan de kandidaten van ‘Dancing with the Stars’ met klamme handjes te wachten op het verdict van de jury. Een van hen is actrice Leah Thys (73), die vroeger ook docente bewegingsleer was. “Ik heb op de normaalschool leren jiven, walsen en de tango dansen, met enkel maar meisjes.”

Of Leah Thys zelf graag danst, vroegen we ons af. “Vroeger zeker wel”, vertelt de actrice enthousiast. “Wie niet?”. Tegenwoordig praat ze op feestjes wel liever met mensen en geniet ze vooral van lekker eten en een drankje. “Maar vroeger heb ik vaak genoeg de voetjes los gesmeten op de dansvloer. Eigenlijk ging ik vroeger ook niet zo vaak uit. Je had in mijn jeugd wel studentenbals, maar daar kwamen eerder de klassieke dansen aan bod.”

Een heel verschil met nu.

“Mensen raken elkaar nauwelijks nog aan op de dansvloer, en ruiken elkaar ook niet. Men voelt elkaars ritme ook niet meer aan. Het was echt veel toffer toen ik jong was. Bij het dansen van een mooie wals of tango leerde je iemand beter kennen. Die basistechnieken heb ik allemaal onder de knie. Ik heb ze in een normaalschool geleerd, met enkel maar meisjes. En dan was ik diegene die tijdens het dansen leidde. Iemand moest dat doen, hé? (lacht) Later, wanneer er dan mannelijke danspartners ten tonele verschenen, heb ik die leiding gauw en graag uit handen gegeven. Zeker wanneer hij lekker rook. De intimiteit bij het dansen is heel belangrijk. Mijn grootmoeder zei altijd: als je zijn geur niet kan verdragen, wordt het niks. En dan heb ik het niet over aftershave. Onderschat de feromonen niet bij het dansen!”

