Leah Thys (73): "Ik kan nog feesten tot vijf uur ‘s ochtends" Sabine Vermeiren

10 november 2018

00u00 0 Showbizz Er zijn weinig vrouwen die op hun 73ste nog iets te betekenen hebben op de Vlaamse televisie. Niet zo bij Leah Thys. Bijna 25 jaar Marianne in 'Thuis'. En gewoon zichzelf in de jury van 'Dancing with the Stars'. Een grande dame uit Antwerpen vol elegantie. Immer gracieus, altijd welbespraakt. Maar vanbinnen soms tóch nog dat kleine meisje uit Zonhoven. "Ik heb me altijd maar willen bewijzen aan mijn moeder."

Het herenhuis waar ze woont, staat in de schaduw van de Sint-Willibrorduskerk in Borgerhout. Ervoor ligt een pleintje en Leah zit daar al eens graag: nergens komt de onmetelijke schoonheid van de kruisbasiliek beter tot z'n recht. "Na de kathedraal de grootste kerk van Antwerpen", wijst Leah, terwijl ze op haar dorpel staat. "Er hangt zelfs een Rubens in. Weinig mensen weten dat."

Nu, eerlijk: een aantrekkelijk stadsdeel is dit niet. Het ligt tussen de Seefhoek, de stationsbuurt en de wijk Stuivenberg en wemelt van de belwinkels, schimmige theehuizen en schrale kapsalons. En tóch speelt zich hier onder de kerktoren iets magisch af. De buren klitten aaneen, steken in de zomer samen de barbecue aan, ontkurken graag al eens een fles cava en hebben het goed voor met elkaar. Tijdens het interview wordt er twee keer aangebeld. Twee verschillende buren komen zeggen dat de vier richtingaanwijzers van Leahs auto nog knipperen - nog van toen ze vanmiddag op de stoep even de boodschappen stond uit te laden. Het zijn korte, maar hartelijke voordeurgesprekjes. "En daarom hou ik dus zo van deze buurt."

Je bent te zien in 'Dancing with the Stars' op VIER. Wat doet een actrice in de jury van een dansprogramma?

Je hebt 10% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN