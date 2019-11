Laurens Nuyens hoeft niet per se in Los Angeles te blijven wonen: “Maar Roos ziet een terugkeer naar België niet zitten” JR

19 november 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Ik word nog regelmatig gevraagd voor Vlaamse tv-programma’s. Maar ik heb geen privéjet die me zomaar even over en weer kan vliegen, hé”, zegt Laurens Nuyens (39), die tien jaar geleden Vlaanderen veroverde als ‘de Lau’. Dat de broer van Astrid nog steeds in Amerika woont, heeft heel veel te maken met zijn echtgenote, zo blijkt in Dag Allemaal.

‘Dansdate’ was zowat je laatste publieke optreden in België. Heb je bewust een stapje uit de schijnwerpers gezet?

Het was genoeg geweest. Op televisie komen is nooit één van mijn ambities geweest en ik heb een fulltime job die ik heel graag doe. Voor mij was het een hobby. Ik krijg nog regelmatig een uitnodiging voor een of ander programma, maar aangezien ik aan de andere kant van de wereld woon, kan ik niet voor het eerste het beste voorstel over en weer vliegen.

Hoe ziet jouw leven met Roos er in L.A. op dit moment uit?

Heel goed. We wonen hier graag en zijn allebei bijzonder tevreden met onze professionele situatie. Ik heb collega’s waar je enkel maar van kan dromen, en Roos is wereldklasse in wat ze doet als modeblogster.

Denken jij en Roos er soms aan om terug te keren naar België?

Ik zou er eerlijk gezegd niets mee inzitten om opnieuw in Vlaanderen te wonen. Ik ben daar echt graag. Roos heeft daar minder zin in. Haar werk is ook hier in Los Angeles. Ach, je weet nooit wat ’t leven brengt…

Je bent intussen ‘nonkel Lau’ en je hebt je nichtje onlangs voor het eerst gezien. Hoe was dat?

Fantastisch. Ik ben heel trots op Billie-Ray (het dochtertje van zijn zus Astrid, nvdr). Ik had haar natuurlijk al vele malen gezien via FaceTime, maar in het echt is dat helemaal anders. In een blad kreeg ik kritiek ­omdat dat het zo lang heeft geduurd vooraleer ik Billie-Ray bezocht. Zeg, hé! Ik heb geen privéjet die me even overvliegt, hoor.