Laurens ‘de Lau’ Nuyens vierde 40ste verjaardag in L.A. zonder familie: “Het gemis begint nu echt wel te wegen”

Showbizz Laurens ‘de Lau’ Nuyens blijft voorlopig in LA: “Roos ziet een terugkeer naar België niet zitten”

19 november “Ik word nog regelmatig gevraagd voor Vlaamse tv-programma’s. Maar ik heb geen privéjet die me zomaar even over en weer kan vliegen, hé”, zegt Laurens Nuyens (39), die tien jaar geleden Vlaanderen veroverde als ‘de Lau’. Dat de broer van Astrid nog steeds in Amerika woont, heeft heel veel te maken met zijn echtgenote, zo blijkt in Dag Allemaal.