Lauren Versnick: "Toen ik Jens leerde kennen was ik niet toe aan een relatie, maar hij kon zo goed kussen"

18 augustus 2019

18 augustus 2019

Lauren Versnick is nu al enkele maanden dolgelukkig met haar vriend Jens Dendoncker, en dat terwijl ze een nieuwe relatie eigenlijk niet zag zitten. "Maar ik kuste hem, en jongens toch, was me dat een goeie kus!"

In Het Nieuwsblad vertelt Lauren hoe ze Jens leerde kennen. “Ik was producer van ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’, het programma dat Jens presenteert. Toen hij me probeerde te versieren, deed hij dat met veel respect. Niet rechtdoorzee, zoals veel andere mannen het aanpakken. Daar was ik al meteen door gecharmeerd, maar ik was niet toe aan een relatie en dacht: Ach, Jens is wel een toffe gast, we kussen gewoon een keer, dan is dat achter de rug en weet ik of het iets kan worden of niet. Maar jongens toch, was me dat een goeie kus! En kijk, we zijn nog steeds samen.”

Hoewel de twee duidelijk tot over hun oren verliefd zijn, gelooft Lauren toch niet in eeuwige trouw. “De scheiding van papa en mama heeft wel mijn beeld van de liefde bepaald. Het heeft me realistischer gemaakt. Als ik ooit trouw en kinderen krijg, zal ik er alles aan doen om mijn huwelijk goed te houden. Maar ik geloof niet dat koppels vijftig jaar samen kunnen blijven zonder dat een van de twee eens een keer vreemdgaat. Neem nu Jens: hij is geliefd, iedereen vindt hem hilarisch, dus krijgt hij veel aandacht. Ik zou wel heel naïef zijn om te denken dat hij nooit eens overstag zou kunnen gaan. Jens en ik hebben het daar soms over en hij zegt dat absolute trouw wél kan. Maar mocht hij ooit vreemdgaan en het is eenmalig, dan hoef ik dat niet te weten.”