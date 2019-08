Lauren Versnick over het hoogste lichamelijk genot: “Het leven is te kort voor slechte seks” DBJ

01 augustus 2019

16u00 1 Showbizz Lauren Versnick (25) heeft nogal wat dingen waar ze blij van wordt. Over haar rug wrijven hoort daarbij, maar ook over de “lichamelijke liefde” heeft ze een duidelijk mening klaar. “Die is superbelangrijk”, vertelt ze in Humo.

“Over m’n rug ge­wreven worden is het hoogste lichamelijke genot”, aldus Versnick. “Mijn oma heeft daar de perfecte nagels voor, al kan Jens (Dendocker, Laurens partner, red.) er ook wel wat van. En ja, de lichamelijke liefde is natuurlijk ook super­ belangrijk. Het leven is te kort om slechte seks te hebben. Ik ben al­ tijd heel open geweest over dat onderwerp, ook thuis aan tafel. Mijn papa (Geert Versnick, red.) heeft daar weleens moeite mee, wat ik grappig vind. Ik kan er altijd ontzettend van genieten wanneer hij niet weet hoe hij zich moet houden. Mijn mama heeft er minder problemen mee – ik heb haar vanochtend zelfs nog gebeld omdat ik niet wist wie ik als mijn favoriete onenightstand moest kiezen.” Dat blijkt Bradley Cooper te zijn. “Maar omdat ik weet dat het altijd leuk is om ook een Vlaamse onenightstand te vernoemen, ga ik ook voor Raf Simons. Geen hetero, ik weet het, maar hij heeft me altijd geïnspireerd. En ik vind hem een mooie man.”

Lauren en Jens hebben trouwens sinds kort ook twee kittens, Maurice en Toulouse. “Die namen waren mijn idee. Net zoals de katten zelf, trouwens”, zegt Versnick. “Ik kan mijn wil nogal doordrukken, wat de mensen uit mijn omgeving weleens op de zenuwen kan werken. Mijn moeder (Lynn Wesenbeek, red.) en mijn zus noemen me thuis weleens de sergeant: ‘Ah, de sergeant is hier.’ Vroeger was ik degene die ’s morgens beneden aan de trap mijn mama en mijn zus stond op te jagen: ‘Komaan, we moeten naar school!’ En tijdens de examens wilde ik altijd op een afgesproken moment eten. Ik bepáálde dat gewoon, mijn mama moest maar volgen (lacht). Erg, hè?”

