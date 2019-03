Lauren Versnick: “Op de ramblas in Barcelona dachten mensen dat Jens en ik een attractie waren” Redactie

20 maart 2019

12u00

Bron: Humo 0 Showbizz Op de MIA’s traden komiek Jens Dendoncker (28) en model Lauren Versnick (24) voor het eerst naar buiten als koppel. Dat ze een hoop plezier hebben samen, vertelt de dochter van Lynn Wesenbeek deze week in Humo.

Lauren vertelde weleens dat ze zichzelf helemaal niet grappig vindt, maar sinds ze meespeelt in ‘Studio Tarara’ is dat toch een beetje veranderd. “Ik heb een hilarische zus die ad rem is en de beste oneliners spuit”, aldus de actrice uit ’Studio Tarara’. “Ik was thuis altijd de praktische doener, zij stond in voor sfeerbeheer. Maar ook op dat vlak ben ik opengebloeid op de set van ‘Studio Tarara’: ik schud misschien geen vijf jokes na elkaar uit mijn mouw zoals Jens, maar ik sla in al mijn impulsiviteit wel de raarste dingen uit mijn botten.”

Niet alleen ‘Studio Tarara’ zorgde voor meer humor in haar leven, ook haar vriend deed dat. “Jens heeft al een paar keer tranen gelachen met mij, waardoor ik die lade steeds meer durf open te trekken”, vertelt Lauren Versnick. “Hij brengt mij uiteraard heel vaak aan het lachen. We waren een paar dagen geleden in Barcelona en hebben toen veel bekijks gehad: mensen op de Ramblas dachten dat we een attractie waren (lacht). We halen het onnozelste in elkaar naar boven.”

