Lauren Versnick moet afscheid nemen van grootmoeder: “Mijn lieve Moenie, mijn oma, mijn alles” TDS

27 juli 2020

13u01

Bron: Instagram 2 Showbizz Vreugde en verdriet gaan in het leven soms hand in hand. Vraag dat maar aan Lauren Versnick (26), de dochter van Lynn Wesenbeek, die via Instagram laat weten dat haar wederhelft Jens Dendoncker afgelopen weekend dertig kaarsjes mocht uitblazen. Er kwam evenwel ook minder goed nieuws, want Versnick moest op dezelfde dag afscheid nemen van haar grootmoeder.

Het was een eigenaardig weekend voor Lauren Versnick. Zo werd er gevierd voor de 30ste verjaardag van haar vriend Jens Dendoncker, maar anderzijds werd er ook getreurd om het verlies van Laurens grootmoeder. “Een dag met 2 gezichten”, laat Lauren weten via Instagram. “Lieve Jens, vandaag vieren we je 30ste verjaardag! 30 jaar aan liefde, plezier, sneukelen, humor, vriendschappen en af en toe ook verdriet. Heel dankbaar en blij dat we dit samen kunnen beleven.”

Lauren moest echter ook het overlijden van haar grootmoeder verwerken. “Vandaag heb ik ook afscheid moeten nemen van mijn lieve Moenie, mijn oma, mijn alles”, klinkt het. “Ze was een vrouw uit de duizend, vol liefde en vuur. De beste ‘Moenie’ voor mijn zus en ik. Wat zullen we je missen. Voor altijd in ons hart. Bedankt voor al onze fantastische momenten samen. Ik hou van je, oneindig veel.”