Lauren De Ruyck schittert tijdens première van 'Roodkapje' TK

09u15 0

Gisterenavond ging de sprookjesmusical 'Roodkapje' in première in de Stadsschouwburg van Antwerpen. De in de 'K3 Zoekt K3'-finale zwaar teleurgestelde Lauren De Ruyck schittert als Roodkapje, en heeft Familie-acteur Jo Hens aan haar zijde als de boze wolf.

Screenshot Lauren De Ruyck als Roodkapje