Laura uit ‘Blind Getrouwd’ toont nieuw lief

Tussen Laura Lieckens en haar ‘Blind Getrouwd’-echtgenoot Sonny werd het uiteindelijk niets, maar de blondine vond ondertussen wel opnieuw de liefde. Op Instagram plaatst ze een foto met haar nieuwe vriend Yorben. “Jep, hij was eerst m'n elektricien", schrijft ze erbij. “Ik had geen geld om hem te betalen, dus heb ik hem in ruil maar in huis gepakt", grapt ze.