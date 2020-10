Laura uit ‘Blind Getrouwd’ schrijft boek over omgaan met haatreacties: “Ik werd neergezet als een trut en ben daar zwaar op afgerekend” TK

10 oktober 2020

08u14

Bron: NB 5 Showbizz Spijt heeft ze niet van haar deelname, maar je kan niet ontkennen dat ‘ Spijt heeft ze niet van haar deelname, maar je kan niet ontkennen dat ‘ Blind Getrouwd ’ voor Laura Lieckens een zware periode was. Niet alleen liep haar huwelijk met Sonny op de klippen, ze werd ook nog eens hard aangepakt door de kijker. Het regende haatreacties, die de 28-jarige jonge vrouw nu omzet in een boek met tips over hoe je daarmee om gaat. “Ik sta sterk in mijn schoenen, maar er zijn meisjes en vrouwen met minder chance”, vertelt ze in Het Nieuwsblad.

Laura werd tijdens het laatste seizoen van ‘Blind Getrouwd’ als een ‘lastig en egoïstisch’ mens bestempeld. “Ik werd aangepakt door mensen die me helemaal niet kennen. Ik ben niet de persoon die je zag op televisie, ik ben net een heel positief iemand. Maar de kijker wist niet dat Sonny en ik naast de camera’s hadden gepraat over onze verschillende levensfilosofie. Dus werd ik in de beelden van onze huwelijksreis plots neergezet als een trut. Daar ben ik op afgerekend. Na ‘Blind Getrouwd’ ging het gewoon verder.”

Het waren zware maanden, maar uiteindelijk merkte ze ook een positieve kant aan de zaak op. “Op Instagram kreeg ik ook lieve berichten, waaronder veel van jonge vrouwen die hetzelfde meemaken. We praatten erover en deelden ervaringen. De lessen die ik daaraan overhield, begon ik ergens in mei neer te schrijven.” Die schrijfsels worden nu officieel een boek. “Als mijn ervaringen en tips anderen kunnen helpen, waarom zou ik ze dan niet delen? Ik heb het geluk dat ik sterk in mijn schoenen sta en alle haat naast me kon neerleggen. Maar er zijn meisjes en vrouwen met minder chance.”

