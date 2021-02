Laura uit ‘Blind Getrouwd’ opnieuw in het ziekenhuis: “Ik leef nog”

Een tijdje geleden kondigde Laura nog vol vreugde het nieuwe volleybalseizoen aan op Instagram, maar tijdens een wedstrijd kwam het ‘Blind Getrouwd-gezicht slecht neer. “Wanneer je neerkomt en je je knie hoort kraken... Dan weet je dat het seizoen waarschijnlijk al voorbij is nog voor het echt begon”, schreef Laura destijds op Instagram. Verder vertelde ze dat de tegenslag haar bijzonder zwaar viel en dat het haar eventjes niet lukte om haar positieve zelf te blijven. “ik kan niet meer stoppen met huilen. Het is genoeg geweest met alle shit! Sorry, dit valt me even zwaar”, schreef ze nog op sociale media.