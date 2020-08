Laura uit ‘Blind Getrouwd' met brandwonden naar het ziekenhuis SDE

24 augustus 2020

11u30

Bron: Showbizzsite 1 Showbizz Opnieuw pech voor Laura Lieckens uit ‘Blind Getrouwd’. Amper een week nadat ze zich verbrandde aan een strijkijzer, werd ze dit weekend opnieuw met brandwonden opgenomen in het ziekenhuis.

“Als je denkt dat jezelf verbranden met een strijkijzer al erg is ...” begon Laura haar verhaal op haar Instagram Stories. “Wat er gebeurd is? Kokend water over mijn buik en blote bovenbenen laten vallen… Tweedegraads brandwonden… Dus voorzichtig met kokend water”, waarschuwde ze.

“De moed zakt me wel in de schoenen als ik vandaag de wonde zie”, vertelt Laura aan Showbizzsite. En ze beseft dat ze niet zo slim gehandeld heeft: “Ga meteen onder een douche staan en denk niet dat het wel ‘oké’ is”. Dat is de grote fout die ik dus gemaakt heb.”

Via sociale media kreeg ze ondertussen al heel wat bemoedigende berichtjes. “Ik probeer ze allemaal te beantwoorden, de reacties waren zo lief. Gelukkig heb ik al veel minder pijn.”