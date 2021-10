Laura uit ‘Blind Getrouwd’ is dolverliefd op Yorben: “We willen niet te lang wachten om aan kinderen te beginnen”

ShowbizzIn de tweedelige special ‘Blind Getrouwd: De Jubilee’, die VTM uitzendt op 25 oktober en 1 november, zien we ook Laura (29) terug. Zij trouwde in het programma zonder succes met Sonny (32), maar heeft intussen bij elektricien Yorben (29) het geluk én een plusdochter gevonden. Het koppel denkt zelfs al aan gezinsuitbreiding. In dit exclusieve dubbelgesprek vertellen ze honderduit over hun kennismaking, hun voormalige relaties en hun toekomstplannen. “Pas achteraf ben ik te weten gekomen dat ze aan ‘Blind Getrouwd’ had deelgenomen.”