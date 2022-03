Laura Tesoro zingt ‘Hold On’ voor Oekraïne

Showbizz Ellemieke Vermolen openhartig over haar ex Sergio Herman: “Ik hoop dat hij gelukkig blijft”

Ellemieke Vermolen (45) heeft in de podcast ‘30 Minuten Rauw’ openhartig verteld over de breuk met haar ex Sergio Herman (51), het verlies van hun zoontje en de nieuwe ontwikkelingen in haar liefdesleven. Ondanks dat Herman en Vermolen nog niet echt weer vrienden zijn, doen de twee wel hun best om goed overeen te komen: “Ik gun het hem echt dat hij gelukkig is.”

