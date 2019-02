Laura Tesoro zet prachtige Sarah neer in spektakel-musical ‘40-45' MVO

16 februari 2019

07u46 1 Showbizz Gisterenavond was het de officiële première van Laura Tesoro in de rol van het joodse meisje Sarah Liebman in de spektakel-musical ‘40-45'. Na weken van intensieve voorbereiding was het vandaag eindelijk zover.

Het aanwezige publiek zag Laura een geweldige prestatie neerzetten waarbij haar breekbare vertolking meermaals naar de keel deed grijpen. “Het is voor mij allemaal met musical begonnen”, vertelt Laura. “Het is dan ook heel fijn om na 10 jaar terug te keren naar die wereld. Dat ik meteen in ‘40-45' mag spelen is een bijzonder grote eer. Vanavond vielen alle puzzelstukjes op de juiste plaats.”

De ticketverkoop van de spektakel-musical ‘40-45' loopt al van bij de start bijzonder goed. Sinds de wereldpremière blijft de vraag naar tickets aanhouden. Op dit moment staat de teller op meer dan 565.000 tickets. Om te kunnen voldoen aan de vraag naar tickets werd de voorstelling opnieuw verlengd tot en met 1 december 2019.

Het verhaal speelt zich af in Antwerpen, vlak na de eerste wereldoorlog. Staf en Louis Segers worden met een jaar verschil geboren. Ze groeien op in een warm nest. De broers zijn hartsvrienden en niets lijkt hun band te kunnen breken. Tot het onvermijdelijke gebeurt: de Tweede Wereldoorlog breekt uit en dat laat sporen na in iedere huiskamer, in elk gezin. Ook in het gezin van Staf en Louis...