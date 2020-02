Gesponsorde inhoud Laura Tesoro woont samen met vriend Jordan: “Hij is mijn klankbord” Christophe D'Huysser

18 februari 2020

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Laura Tesoro (23) is anderhalf jaar samen met haar vriend Jordan, en de twee zijn ondertussen gaan samenwonen. Dat vertelt de zangeres in Story.

“We wonen samen, dus we delen een leven”, vertelt een verliefde Laura Tesoro in Story. “Alles wat ik meemaak, weet Jordan. En we praten daar ook over. Over mijn gedachtegang, over mijn twijfels... En hij zal altijd zijn mening geven. Daar luister ik graag naar, maar dat wil niet zeggen dat ik die per se volg. Ik heb wel een klankbord nodig. Iemand bij wie ik alles kan aftoetsen. En Jordan is zo iemand. Omdat hij me het best kent als persoon én een totaal andere kijk heeft op de dingen.” En Laura schreef zelfs een nummer speciaal voor haar vriend. “‘Minutes beschrijft perfect wat ik voor Jordan voel en hoe ik onze relatie zie: twee harten, één blik. En het drukt perfect uit dat dit mooie verhaal nooit mag stoppen. Jordan voelt zich enorm vereerd dat er een nummer aan hem gewijd is, al wist hij natuurlijk dat ik dat van plan was.”

