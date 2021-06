Laura Tesoro viel in een zwart gat na het Songfestival: “Ik was supermager door de stress”

Als Peter vraagt hoe Laura het Songfestival ervaren heeft, speelt de zangeres open kaart. “Ik ga daar niet over liegen, het was echt zwaar. Je leven staat eigenlijk een half jaar in functie van iets”, vertelt Laura, die toen ook enorm veel vermagerd was door de stress. “Iedereen zei constant: ‘je bent zo mager’, en ik dacht: ‘ik weet het, maar ik kan er niets aan doen’”. Na het songfestival viel Laura even in een zwart gat. “Ik had gedacht dat er meer ging gebeuren. Ik hoopte dat ik eens ging uitgenodigd worden op de radio in Nederland, maar dat kwam er niet.”