Laura Tesoro triest na stopzetting ‘Let’s Go Urban’: “Dit breekt m’n hart”

Zonder die Antwerpse financiële injectie is de dansorganisatie ten dode opgeschreven - of alleszins toch in haar huidige vorm. De stad stelt zich ook nog burgerlijke partij in het strafrechtelijk onderzoek. Er komen ondertussen heel wat reacties op het stopzetten van de samenwerking tussen de stad Antwerpen en ‘Let’s Go Urban’. Ook Laura Tesoro reageerde op Instagram.

“Stad Antwerpen trekt de stekker uit ‘Let’s Go Urban’ en dat breekt mijn hart. LGU is meer dan wat we er dezer dagen over vernemen in het nieuws. LGU is een community voor jongeren, een tweede thuis. Ik kan het weten want voor ik van mijn hobby mijn job maakte, was LGU ook mijn tweede thuis. Ik danste 11 uren in de week, zonder dat mijn ouders zich zorgen moesten maken over het lidgeld, want vergeet niet dat hobby’s meestal duur en dus voor vele jongeren een privilege zijn. ‘Let’s Go Urban’ stimuleert jongeren om hun passie te ontwikkelen op een betaalbare manier!”