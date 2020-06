Laura Tesoro luistert naar jongeren tijdens laatste Instagram Live-sessie van Rode Neuzen Dag BDB

23 juni 2020

20u50

Bron: VTM 0 Showbizz “Hoe is ’t?” Die vraag stelt Laura Tesoro op woensdag 24 juni aan jongeren tijdens de laatste Instagram Live-sessie van Rode Neuzen Dag, de goeddoelactie van VTM, Qmusic, HLN en Belfius die het mentaal, fysiek en sociaal sterker maken van de jeugd als doel heeft. De zangeres en presentatrice blikt vooruit naar de zomer en beantwoordt alle vragen over eenzaamheid en de vakantie.



De voorbije weken organiseerden Rode Neuzen Dag en de Vlaamse overheid de Instagram Live-sessies ‘Hoe is ’t?’ Na Frances Lefebure, Julie Van den Steen en Sam De Bruyn gaat op woensdag 24 juni om 17 uur Laura Tesoro in gesprek met jongeren over hoe het met hen gaat. Om zo veel mogelijk verhalen aan bod te laten komen, kunnen jongeren nu al een korte vragenlijst invullen via rodeneuzendag.be. Ze kunnen hun boodschappen of vragen ook sturen via WhatsApp naar het nummer 0456/21.58.41 of via mail naar hoeist@rodeneuzendag.be. De sessie volgen kan via de Instagram-pagina van Rode Neuzen Dag.

“We staan aan de vooravond van de zomervakantie", zegt Tesoro. “De stress waarmee jongeren te kampen kregen door de onduidelijkheden rond school en hun examens, is gelukkig wat gaan liggen. Maar de zomer… die gaat deze keer voor iedereen anders zijn. Geen optredens, geen festivals, een zomer die we niet snel zullen vergeten… Een reden te meer om in deze laatste livesessie van Rode Neuzen Dag nog eens écht het woord te geven aan alle jongeren, al hun vragen te beantwoorden en te proberen om iedereen met zo veel mogelijk goesting de zomer in te sturen!”

Anti-verveeltips

Tijdens de Instagram Live-sessie staat ook het 20-jarige supertalent Remco Evenepoel paraat om vragen van jongeren te beantwoorden. Als topwielrenner van Deceuninck-Quick.Step is hij het gewoon om om te gaan met stress en onzekerheid. Daarom deelt hij z'n ervaringen. En ook Sarah Bal - psychologe en gedragstherapeute voor kinderen en jongeren van de Universiteit van Gent - staat standby om gericht advies te geven. De focus ligt hierbij op eenzaamheid en hoe jongeren een waardevol contact kunnen onderhouden met hun gezin en vrienden. Tot slot delen influencers als Average Rob en Nour & Fatma de ultieme anti-verveeltips.

Naar aanleiding van de eerste Instagram Live-sessie over stress en angst lanceert Rode Neuzen Dag samen met professor Elke Van Hoof de gratis online interventietool ‘Iedereen ok?’ Die kan jongeren helpen om zich kalmer te voelen en te blijven functioneren. Het is een wetenschappelijk onderbouwd stappenplan om jongeren weer in de ‘ok-zone’ te brengen. Deze tool is vanaf woensdag 24 juni te vinden via het boostpakket op rodeneuzendag.be.

