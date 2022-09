Laura Tesoro jaagt op BV's in 'Het Jachtseizoen': "De aflevering met Sergio en Sam Gooris was supergrappig”

Royalty Meghan Markle geeft opnieuw explosief interview: “Harry is zijn vader verloren tijdens de Megxit”

Meghan Markle (41) haalt op de vooravond van Diana’s 25ste sterfdatum scherp uit naar het Britse koningshuis in een nieuw, uitgebreid interview met het Amerikaanse magazine ‘The Cut’. “Harry zei me dat hij zijn vader is verloren tijdens de Megxit. Het was een pijnlijke, wrede periode”, klinkt het onder meer. De dreigende toon valt op. “Ik ben nog lief geweest. We hebben niets getekend, we zouden nog veel meer kunnen zeggen.” Wij zetten alle opvallende uitspraken - over hun verstandhouding met de royals, hun leven in de States en Meghans terugkeer naar sociale media - op een rij.

