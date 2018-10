Laura Tesoro in ‘40-45' als back-up Nathalie Meskens en Clara Cleymans: “Het minste ervaring, maar ik zal níet onderdoen” KD

19 oktober 2018

00u00 0 Showbizz 340.000 tickets gingen voor '40-45' al over de toonbank. Een absoluut record in Vlaanderen, dat blijvend voor verlengingen zorgt. En dus kan versterking van de cast niet uitblijven. Vanaf februari keert Laura Tesoro (22) als Sarah, tien jaar na haar laatste musicalrol als Annie, terug naar haar roots. "Spannend, maar ik hou wel van een uitdaging.”

Dat '40-45' een succes zou worden, stond in de sterren geschreven. Studio 100 was voorbereid op een stormloop en schakelde meteen twee casts in, een groene en een blauwe. Maar zelfs dat blijkt niet genoeg, en dus moeten er acteurs toegevoegd worden. Enter Laura Tesoro, die vanaf 13 februari in de huid van het joodse meisje Sarah mag kruipen. "Ik wissel de rol af met Clara Cleymans en Nathalie Meskens, dus dat geeft wel wat stress. Ik ben het minst actrice van ons drie, maar ik wil zeker niet onderdoen. Ik zal mijn tekst maar al instuderen", lacht de Antwerpse. "Ik vind het vooral een heel mooi compliment dat Studio 100 mij gevraagd heeft om die rol met hen te delen. Zeker omdat het tien jaar geleden is dat ik op de scène stond. Om dan meteen deel uit te mogen maken van zo'n spektakel, dat is echt fantastisch."

Kussen met Jonas

En die rol is niet van de minste. De joodse Sarah moet onderduiken wanneer de Duitsers Antwerpen binnenvallen. "De rol geeft mij geen stress", zegt Laura nuchter. "Ik zie het gewoon als een uitdaging en daar hou ik wel van. Al staat de oorlog zelf wel ver van mijn bed, op de première kwam alles toch heel dichtbij. Ik weet niet hoe dat op de scène zal voelen, maar ik heb er alleszins heel veel zin in." Dat ze daarnaast ook de elf jaar oudere Jonas Van Geel moet kussen, deert haar niet. "Ik speel nu eenmaal een rol en ik ken Jonas van bij VTM, al is het wel de eerste keer dat we samenwerken aan een project."

Sarah is trouwens niet het enige personage dat afgelost wordt. Voor de rol van Tuur en de andere kinderrollen is Studio 100 druk op zoek naar nieuwe kindacteurs. "Kinderen mogen wettelijk gezien slechts een bepaald aantal voorstellingen spelen per jaar. Vermits de productie nu al verlengd is tot en met 24 maart, moeten wij op zoek naar nieuwe kinderen die zich voor de rol willen engageren", zegt Studio 100-woordvoerder Jan Pieter Boodts.

Zolang publiek het wil

Studio 100 had nochtans van in het begin drie kinderen ingeschakeld om de rol van Tuur te delen, maar de stormloop op tickets - een week na de première gingen er opnieuw 90.000 stuks over de toonbank - beslist daar nu anders over. "De ambities waren van in het begin heel groot, maar dit overtreft echt al onze verwachtingen. We hadden eigenlijk gehoopt om minstens het bezoekersrecord van '14-18' te evenaren. Een week na de première was het al zover, en nu blijft het bezoekersaantal stijgen. We hadden nooit verwacht dat het zo snel zou gaan." En de enkele Vlamingen die het stuk nog niet gaan bewonderen, hebben hun kans nog niet verkeken. "Zolang er vraag naar tickets is, blijft '40-45' spelen. Verlengingen hangen dus van het publiek af. We hebben bij deze voorstelling het voordeel dat we spelen in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs."

Pauze door K3

Al is er wel een muziekgroepje dat daarbij roet in het eten zou kunnen gooien. K3 viert vanaf 6 april namelijk hun 20ste verjaardag in datzelfde Pop-Up Theater. "De data voor de K3-shows staan inderdaad al een tijdje vast en die vinden exclusief plaats in ons Pop-Up Theater in Puurs. Hanne, Marthe en Klaasje gaan voor één keer dus niet op tournee doorheen Vlaanderen", zegt Studio 100. "Maar stel dat het publiek tegen dan nog steeds naar '40-45' wil komen kijken, dan hernemen we de spektakelmusical gewoon eens de K3-shows zijn afgerond. Zo kunnen de acteurs ook even op adem komen.”