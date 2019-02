Laura Tesoro heeft een overvolle agenda: “Pas volgend jaar heb ik weer tijd voor vakantie” CD

07 februari 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Nog meer dan de afgelopen jaren moet 2019 een hoogtepunt worden voor Laura Tesoro (22). Naast de spektakelmusical ‘40-45' en een nieuw seizoen van ‘Belgium’s Got Talent’ verwacht de zangeres veel van ‘Liefde Voor Muziek’. “Maar ik ga mezelf niet voorbijlopen”, vertelt ze in Story.

Laura Tesoro is de grote winnaar van de zesde editie van Het Gala van de Gouden K’s, de jaarlijkse awardshow van Ketnet. De jonge kijkers hebben de zangeres verkozen tot ‘Coole Chick’ en ‘Tv-ster van het jaar’. “Ik had nooit verwacht dat ik de megapopulaire Niels Destadsbader zou kloppen in deze categorie”, zegt ze. “Maar hij zal het ongetwijfeld goed doen op de MIA’s, zo is het eerlijk verdeeld (lacht).” Ook op muzikaal vlak zit Laura niet stil. Haar single ‘Mutual’ is nog maar net uit en er wordt al aan een opvolger gewerkt. “Daarnaast ben ik ook bezig met de covers voor ‘Liefde Voor Muziek’. Als jonkie zit ik daar tussen een hoop ervaren muzikanten, en ik wil zeker niet voor hen onderdoen. Dat maakt me behoorlijk zenuwachtig, al kijk ik er enorm naar uit om te horen wat zij met mijn nummers hebben gedaan.”

Vakantie met het lief

Nog spannender wordt het vanaf 13 februari, de dag waarop ze aantreedt in ‘40-45'. “Mijn laatste repetitie is net achter de rug en alles is goed verlopen. Ik ben er volledig klaar voor”, klinkt het. En er komt ook een nieuw seizoen van ‘Belgium’s Got Talent’ aan. ”Vervelen zit er duidelijk niet in, maar dat vind ik niet erg. Ik waak er wel over dat ik mezelf niet voorbijloop, én ik heb net een weekje vakantie achter de rug met mijn lief. Ik ben dus helemaal uitgerust. Gelukkig, want de volgende vakantie zal moeten wachten tot 2020.”