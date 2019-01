Laura Tesoro en Nachtwacht zijn de grote winnaars op Gala van de Gouden K’s CD JR

26 januari 2019

21u59 4 Showbizz Laura Tesoro en de cast van Nachtwacht hebben hun favorietenrol waargemaakt op de zesde editie van Het Gala van de Gouden K’s, de jaarlijkse awardshow van Ketnet. Maar liefst 16.000 kinderen zagen in een uitverkocht Antwerps Sportpaleis hoe Laura verkozen werd tot TV-ster van het jaar en Coole Chick.

“TV-ster van het jaar won ik vorig jaar ook al, maar die van Coole Chick is de eerste keer en die vind ik ook wel heel leuk’, reageerde Laura enthousiast na de show. “Dit is een mooie start van 2019, want er komt nog heel veel aan, vooral op muzikaal gebied. ‘Liefde voor Muziek’ uiteraard, en ook nog een paar andere nieuwe nummers. Ik kijk er zelf al naar uit.”



Ook de populaire jongerenreeks Nachtwacht viel in de prijzen. Ze kregen een award voor Ketnet-serie van het jaar en de filmversie ‘Nachtwacht: De poort der zielen’ werd door de Ketnetters verkozen als Film van het jaar. “Voor ons zijn dat de twee belangrijkste prijzen, want zowel in de film als de serie hebben we veel werk gestoken. En we hopen dat er nog een vervolg komt. Studio 100 heeft alleszins nog plannen met Nachtwacht. Het leeft enorm bij kinderen én hun ouders.”

Niels Destadsbader werd verkozen tot Muziekster van 2018. “Heel fijn dat de Ketnetters weer voor mij hebben gestemd. Ik moet wel toegeven dat de MIA’s binnenkort nog net iets spannender zijn. Zeven keer genomineerd, dat kan dus ofwel een superavond worden, of een grote ontgoocheling. Ik hoop toch dat ik minstens de helft haal.” De Buurtpolitie werd voor het tweede jaar op rij verkozen tot familieprogramma en Regi heeft met zijn nummer Ellie de Song van het jaar beet.

Een overzicht van de winnaars van de Gouden K’s

Ketnet-serie van het jaar:

Winnaar: Nachtwacht

TV-ster van het jaar

Winnaar: Laura Tesoro

Ketnet-ster van het jaar

Winnaar: Maureen Vanherberghen

Band van het jaar

Winnaar: Campus 12

Grave gast van het jaar

Winnaar: Eden Hazard

Ketnet-acteur of actrice van het jaar

Winnaar: Nina Rey

Coole Chick van het jaar

Winnaar: Laura Tesoro

Film van het jaar

Winnaar : Nachtwacht: De poort der zielen

Sportmoment van het jaar

Winnaar: Nina Derwael

Internetvedette van het jaar

Winnaar: Dylan Haegens

Familieprogramma van het jaar

Winnaar: De Buurtpolitie

Song van het jaar

Winnaar: Regi ‘Ellie’

Hype van het jaar

Winnaar: Skibidi - Little Big

Muziekster van het jaar

Winnaar: Niels De Stadsbader

Ketnet-programma van het jaar

Winnaar: Heldenland

Game van het jaar

Winnaar: Just Dance 2019

Ketnet-tekenfilm van het jaar

Winnaar: Friend van Heartlake City