Laura Tesoro en Giovanni Kemper zijn geen koppel meer Redactie

13 maart 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 72 Showbizz Op tv, in ‘Belgium’s Got Talent’, valt er niets van te merken, maar Laura Tesoro (22) heeft een liefdesbreuk achter de rug. Na een relatie van tweeënhalf jaar zijn de VTM-presentatrice en Ketnet-acteur Giovanni Kemper (26) niet meer samen. Dat meldt Dag Allemaal deze week.

Tijdens Giovanni’s deelname aan ‘Steracteur Sterartiest’ in het najaar kwam Laura hem nog trouw aanmoedigen - ze onderbrak zelfs een trip naar Amerika om haar lief een hart onder de riem te steken. Recenter verschenen Laura en Giovanni samen op de uitreiking van de MIA’s, en even later op het Gala van de Gouden K’s. Laura won toen de Muziekster en de Televisiester, Giovanni ging lopen met de award voor Coole Gast. Maar wat niemand wist: op die twee laatste tv-evenementen waren ze al geen koppel meer.

Wel nog vrienden

Bevriend zijn Laura en Giovanni wel nog altijd, maar in de liefde was het op. Er is volgens onze informatie zeker geen derde in het spel, want Laura is nog steeds single. En ook Giovanni heeft niemand anders.

De vonk tussen Laura en Gio sloeg tweeënhalf jaar geleden over, nadat ze elkaar al twee keer oppervlakkig hadden ontmoet. Dat was in de periode dat Laura’s deelnam aan ‘The Voice’ en Gio z’n kans waagde in ‘So You Think You Can Dance’. In de zomer van 2016 ging het koppel samenwonen.