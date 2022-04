Laura Tesoro draagt nieuwe song op aan haar lief: “Ik zie ons samen oud worden en kinderen krijgen”

Celebrities Beckhams verliezen duizenden euro's tijdens inbraak die plaatsvond terwijl ze gewoon thuis waren

Een gemaskerde inbreker heeft eind februari ingebroken in het Londense huis van David (46) en Victoria Beckham (47) en voor duizenden euro’s aan bezittingen gestolen, zo meldt ‘The Sun’. De inbreker drong binnen via een slaapkamer op de bovenverdieping terwijl het koppel en hun 10-jarige dochter Harper nietsvermoedend beneden in hun living zaten. Het was pas toen hun zoon Cruz thuiskwam, en gebroken glas in zijn kamer zag liggen, dat het koppel besefte wat er aan de hand was.

31 maart