Laura Tesoro draagt nieuwe single op aan goede vriendin die door heftige periode gaat

Nederland­se zanger Waylon ging vreemd door erectiepro­ble­men: “Ik handelde uit paniek”

Nederlandse zanger en ‘The Voice of Holland’-jurylid Waylon (42), die in 2014 samen met Ilse DeLange zijn land vertegenwoordigde op het Eurovisiesongfestival, heeft zich uitgesproken over zijn overspel. Zo beweert hij dat hij kampte met erectieproblemen en uit paniek handelde toen hij zijn vriendin Bibi Breijman (31) bedroog. “Het is geen excuus, verre van. Maar het is wel de demoon waar ik het over had.”

8 november