Laura Lynn ziet relatie na acht jaar stranden: “Matthias heeft beslist er een punt achter te zetten”

25 juli 2019

06u01 2 Showbizz De relatie tussen Laura Lynn (43) en Matthias Lens (33) is voorbij. De twee vormden sinds 2011 een koppel, en kregen intussen ook samen een dochtertje, Eliana. Volgens Laura was het de keuze van Matthias om er een punt achter te zetten.

Na acht jaar is de liefde tussen Sabrina Tack, zoals de zangeres eigenlijk heet, en haar accordeon spelende vriend Matthias Lens op. De breuk kwam aan het licht doordat Laura Lynn niet vermeld staat op de rouwbrief van Jan Lens, de vader van Matthias die zopas is overleden aan de gevolgen van een terminale ziekte. Het koppel bevestigt ons dat ze uit elkaar gaan. “Klopt, we zijn reeds enkele maanden uit elkaar”, laat Matthias ons weten, die verder de lippen stijf op elkaar houdt over de breuk. Ook Laura Lynn bevestigt het einde van hun relatie, al geeft zij nog mee dat het klaarblijkelijk niet haar eigen keuze was. “Inderdaad, enkele maanden geleden heeft Matthias beslist een einde te maken aan onze relatie”, zegt zij. “Verder geef ik geen commentaar.”

Moeilijke start

Laura Lynn en Matthias Lens vormden sinds 2011 een koppel. Nadat de schlagerkoningin in 2010 definitief een streep had getrokken onder de jarenlang kwakkelende relatie met haar vorige vriend Tonnie Voogt, vond ze aarzelend de liefde bij Matthias, de ex-accordeonist van het schlagerduo The Sunsets. Laura vroeg Matthias toen op de man af - via een sms’je - of er liefde in het spel was. Het antwoord was positief en een nieuw showbizzkoppel was geboren.

“We hebben al veel watertjes doorzwommen en hebben een heel moeilijke start gehad, veel tegenwind gekregen”, zei het koppel daar later zelf over. “Ik denk dat dat ons nog veel hechter heeft gemaakt. Er was net die relatiebreuk met Tonnie geweest. Dat had stof doen opwaaien. Meteen begonnen er verhalen de ronde te doen over Matthias en mij - terwijl er nog niks aan de hand was. Ze kropen op het dak van hun auto, om bij hem thuis over het hek te kunnen kijken, of mijn auto daar stond. Toen het voor ons duidelijk werd dat wij stilaan gevoelens voor elkaar begonnen te koesteren, durfden we daar eerst zelfs niet voor uit te komen: ‘Mógen wij wel verliefd worden? Wat gaan de mensen daarvan zeggen?’ Heel stresserend, allemaal.”

Het leeftijdsverschil van tien jaar speelde hen ook nooit parten, al was Laura in het begin van hun relatie wel bang dat Matthias toch voor iemand van zijn eigen leeftijd zou kiezen. “Maar Matthias had daar geen aandacht voor, nu nog steeds niet trouwens. Ik vertrouw hem volledig. Als hij wat lang met een meisje staat te praten, ben ik wel een klein beetje jaloers, maar gezonde jaloezie vind ik best oké.”

Dochtertje

De liefde van het koppel werd in 2012 bezegeld met de komst van hun dochtertje Eliana. Dat ze een kind zou krijgen, stond voor Laura Lynn in de sterren geschreven. “Ik heb tegen Matthias gezegd dat hij uit zijn pijp zou mogen komen, want dat ik snel een kind wilde”, aldus Laura. “Mijn biologische klok tikte alsmaar harder en sneller.”

Ondanks de gezinsuitbreiding waren Laura en Matthias nooit van plan om te trouwen. “Wij hebben geen papiertje nodig om ons geluk te bezegelen”, klonk het. “Ik heb van meet af aan tegen Matthias gezegd dat ik dat niet wilde. Wij hebben een heel fijne relatie, het klikt goed tussen ons.”

Onduidelijk

Waarom het koppel uit elkaar gaat is voorlopig niet duidelijk. Drie jaar terug liet Laura nog optekenen dat zij en Matthias soms door moeilijke perioden gaan, maar dat ze die problemen steeds weten op te lossen. “Zoals in elke relatie kennen wij ook mindere momenten, maar het is nooit in ons opgekomen om uit elkaar te gaan’, zei Laura toen. Nu werden de verschillen tussen haar en Matthias blijkbaar dus toch te groot, waarna de twee besloten verder hun eigen weg te bewandelen.

Opmerkelijk gegeven: Laura en Matthias staan dezer dagen voor het eerst samen op de planken van ‘Ambiance aan Zee’, de Revueshow van Het Witte Paard met Jacky Lafon in de hoofdrol. Of de breuk van het koppel een effect zal hebben op hun rollen in de voorstelling, zullen de komende dagen en weken moeten uitwijzen.