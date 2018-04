Laura Lynn: "Ze scholden me uit voor boerenwijf en dikke nek, ik heb de hele dag geweend" Jan Ruysbergh

17 april 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz "Ik vind weer rust in m’n hoofd’, zegt Laura Lynn (41). En da’s maar goed, want de zangeres klautert uit een diep dal. In volle verwerking van de dood van haar papa, werd Laura gestalkt door een dolgedraaide fan. En na een ongelukkige uitspraak op Radio 1 werd ze persona nog grata in thuishaven Ardooie. "Nu ben ik klaar voor een nieuwe start", zegt ze in Dag Allemaal.

Dat ze een moeilijke periode achter de rug heeft, is nog zacht uitgedrukt. Maar Laura Lynn (41) zingt de moeilijkheden van zich af in haar nieuwe single ‘Ik trek het me niet aan’. "Die is goed opgepikt door de fans, alleen jammer dat Radio 2 niet helemaal mee is", zegt ze. "Het is in Vlaanderen zo moeilijk geworden om een hit te scoren zonder de steun van de radio. Gelukkig blijven de optredens goed gaan."

Je nieuwe single heet ‘Ik trek het me niet aan’. Een statement?

Misschien moet ik wat meer zijn zoals ik in het liedje zing. Ik dénk misschien wel dat ik mij bepaalde dingen niet aantrek, maar eigenlijk ben ik heel gevoelig. Zelfs na dertien jaar in de showbizz heb ik geen olifantenvel gekweekt. Ik heb heel veel stress, ook in het dagelijkse leven. Dat zit gewoon in mij, ik ben altijd heel nerveus en wil alles goed doen.

Dan moet het je wel zwaar gevallen zijn hoe je uitspraak op Radio 1 over je thuisdorp Ardooie onthaald werd.

Ik was daar echt het hart van in.

Je zei dat er niks te beleven valt en dat de mensen er alleen over negatieve dingen praten. Ben je fout begrepen?

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN