Laura Lynn heeft liefst 350 paar schoenen in de kast staan: “De helft ervan heb ik nog nooit gedragen”

Showbizz BINNENKIJ­KEN. Romy en Niels uit ‘The Sky is the Limit’ verkopen hun liefdes­nest­je

3 september 295.000 euro. Zoveel kost het als je ervan droomt om de nieuwe eigenaar te worden van de luxewoning van ‘The Sky is the Limit’-koppel Romy Biscop (38) en Niels Lagrange (30). Het stel is momenteel druk in de weer met de bouw van een eigen woonst, en bijgevolg staat hun optrekje in Westerlo te koop.