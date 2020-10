Laura Lynn had het moeilijk na scheiding, maar is nu helemaal terug met nieuwe muziek: "Ik heb het even gehad met de liefde, mijn leven is goed zoals het is"

Exact 15 jaar staat ze op de planken. Geen beter moment voor een nieuwe plaat. 'Country 2 Deluxe' zegt het zelf: het is een deluxe versie van haar album 'Country 2', aangevuld met drie bonustracks en vijftien van haar mooiste liedjes door de jaren heen - zoals 'Jij doet de wolken verdwijnen', 'Arrivederci Hans' en 'Engelen praten niet', het nummer dat ze schreef over haar vader, die zes jaar geleden op z'n 59ste stierf aan kanker. "Het is een album met soms heel vrolijke deuntjes, maar met vooral veel emoties. Een drama met een uitbundige strik errond", zo vat Sabrina Tack - Laura Lynn is na 15 jaar nog steeds 'maar' een artiestennaam - haar verjaardagsplaat samen. "Ik betrap me erop dat ik een tragische tekst soms heel vrolijk breng. Ik zie de zaal dan uit de bol gaan, lachend meezingen op 'Je hebt me duizend maal belogen' (op de plaat staat een herwerkte versie waar Gene Thomas aan meewerkte, red.). Ik heb pas met veel vertraging beseft dat dat nummer eigenlijk niks om mee te lachen is."