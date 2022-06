Laura en Roger uit ‘Temptation Island’ gaan trouwen: “Dit had ik nooit verwacht”

Showbizz Nieuwe Streamz-reeks 'Een Goed Jaar': "Ik denk dat Johny Voners het meest trots was op deze rol”

Vanaf vandaag kijk je op Streamz naar de komische serie ‘Een Goed Jaar’. Een reeks over twee vrienden die geld willen slaan uit een oude fles wijn, door te veinzen dat die van Adolf Hitler is geweest. Opvallend is dat we acteur Johny ‘Xavier’ Voners aan het werk zien in zijn allerlaatste rol. Dit keer als Antwerpse maffiabaas. Hoe was het om met Johny op set te staan? En hoe wordt er in Vlaanderen omgegaan met wapens op set? Wij konden de cast spreken in een nieuwe Showbits.

12:28