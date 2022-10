Laura (24) is gespecialiseerd in ‘financial domination’: “Ik verdiende een keer 10.000 euro op één uur”

Film Gaat Tom Cruise straks de ruimte in voor zijn nieuwe film? “Er zijn plannen voor een ruimtewan­de­ling”

Dat er een ruimtefilm met Tom Cruise in de maak is, is al langer geweten, maar ondertussen zijn er weer een aantal nieuwe details opgedoken over de film. Als alles volgens plan gaat, mag de 51-jarige Amerikaanse acteur namelijk effectief de ruimte in voor de prent.

8 oktober