Lars gaat over de rooie in ‘Familie’: dit gevecht kan niet zonder gevolgen blijven Hans Luyten

19 februari 2020

In 'Familie' vielen er woensdag weer serieuze klappen. Lars (Kürt Rogiers) ging over de rooie en timmerde zijn liefdesrivaal Mathias (Peter Bulckaen) in elkaar. Nog maar eens.

De twee kemphanen staan al sinds mensenheugenis tegenover elkaar omdat ze allebei naar de liefde van Veronique (Sandrine André) hunkeren. En af en toe loopt het daarbij uit de hand. Lars, die nu met Veronique samen is, sloeg Mathias al eens in elkaar in de Jan & Alleman, nadat hij er was achter gekomen dat Mathias zijn lief voor één nacht had ingepikt. Gevolg: een gebroken neus bij de zakenman.

Deze keer was de Foodbar de crime scene. Mathias daagde er zijn rivaal nogmaals uit en smeet hem toe dat het maar beter was dat de zwangerschap van Veronique voortijdig beëindigd zou worden. En zoiets zeg je niet, of toch niet op die pijnlijke manier. Dus kookte het potje van Lars over en sloeg hij erop los. Een mep die nog serieuze gevolgen zal hebben. Want wie de beelden van het gevecht goed bekeek, zag ook dat één van de andere bezoekers een filmpje maakte van het gevecht. En net die beelden zullen Lars nog zuur opbreken. Ai, Lars, toch!