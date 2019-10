Lana uit ‘Oh My God’ over haar bijzondere tweeling: “Maanden in angst geleefd” KDP

04 oktober 2019

15u00

Bron: TV Familie 2 Showbizz Lana Guetta (31) ken je nog van ‘Oh My God’ op VIJF, waarin vijf partygirls op retraite gingen in een klooster. Ze was ook één van Jani’s ‘Shopping Queens’ én had een rolletje in ‘Over Water’, de reeks met Tom Van Dyck en Kevin Janssens. In augustus werd Lana mama, van tweelingzoontjes Sebastiaan en Scout.

“God heeft gedacht: ‘Laantje verdient een goeie man in haar leven, dus geef ik er haar twee’”, grapte ze op Instagram tegen haar ruim 22.000 volgers. Lana koos voor een natuurlijke bevalling: “Serieus afgezien, maar ’t was het waard.”

Lichtgewichtjes

Sebastiaan woog bij de geboorte 2.185 gram en mat 45,5 cm, Scout woog 2.260 gram en was 45 cm groot. Ze moesten enkele weken in het ziekenhuis blijven om aan te sterken. “Ik kreeg het niet over mijn hart om mijn kereltjes achter te laten”, aldus Lana Guetta. Dus bleef ze op een opklapbed bij hen overnachten. Sebastiaan en Scout doen het intussen prima.

Op de recente voorstelling van Josjes nieuwe boek ‘Goed bevallen?’ toonde een trotse Lana haar zoontjes voor het eerst aan de buitenwereld.

Zeldzaam

De zwangerschap was anders niet om mee te lachen. Lana droeg een monochoriale tweeling (eeneiige tweeling, waarvan elk vruchtje in een eigen vruchtzak zit, maar ze delen wel de placenta, red.). Dat is behoorlijk zeldzaam en gevaarlijk.

Zulke baby’s kunnen in mama’s buik slachtoffer worden van het tweeling transfusie syndroom (TTS), waarbij één foetus te veel en de andere te weinig vruchtwater heeft en het risico op vroeggeboorte met slechte afloop groot is.

Zoals in ‘Familie’

“Ik weet dat er in ‘Familie’ een verhaallijn rond dit thema is geweest, waarbij het personage (Marie, gespeeld door Lien Van de Kelder, red.) één van haar baby’s moest laten weghalen”, aldus Lana. “Geloof me, dat wil je niet horen. Ik heb maanden in angst geleefd, was me er constant van bewust dat het mis kon gaan. Toch heb ik me nooit laten meeslepen door negatieve gedachten.”

Pas in de dertigste week van haar zwangerschap kon Lana opgelucht ademhalen. “Het risico op TTS is enorm afgenomen”, deelde ze toen mee. “Zulke vechtertjes, dat móeten gewoon kinderen van mij zijn!”

Drugsbaby

Vlak voor de bevalling zei Lana Guetta: “Eén ding kan ik wel besluiten: ik heb het alleszins beter gedaan dan mijn eigen biologische moeder. Mijn kinderen zullen wél gezond op de wereld gebracht worden en een veilige start kennen. Dat was niet eens een opoffering voor mij. Wie mijn verhaal kent, weet wat ik bedoel...”

Lana werd namelijk in de gevangenis geboren. Haar moeder was verslaafd aan he­roïne, en dus moest Lana als baby’tje al afkicken. Na drie herplaatsingen belandde ze in een definitief pleeggezin.

Niet bitter

In de liefde loopt het helaas niet van een leien dakje. “Wat de vader van mijn kindjes betreft: die is er zeker”, aldus Lana. “De baby’s en ik kunnen op hem rekenen. Maar we zijn geen koppel meer. Het leven loopt niet altijd zoals je verwacht. Dat is al 31 jaar mijn lot... In ieder geval: deze twee kleintjes gaan overspoeld worden met liefde, wees daar maar zeker van!”