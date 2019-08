Lana uit ‘Oh My God’ bevallen van een tweeling SDE

14 augustus 2019

08u00 0 Showbizz Lana Guetta, die in 2018 deelnam aan het VIJF-programma ‘Oh My God’, is moeder geworden. De Antwerpse is bevallen van een tweeling. Dat maakte ze bekend op haar Instagram-pagina.

“Joepie! Iedereen mag het horen", schrijft Lana op haar Instagram-pagina, bij een foto van twee teddyberen die een t-shirt met de namen erop dragen. “Dat wij - Scout en Sebastiaan - zijn geboren.” Het gewicht van de twee jongens is nog wat aan de lage kant en dus moeten ze nog een dagje op de neonatologie blijven. Lana koos voor een natuurlijke bevalling. “Serieus afgezien, maar het was het waard", laat ze haar volgers nog weten.

In 2018 nam Lana deel aan het VIJF-programma ‘Oh My God’. Daarin brachten vijf feestbeesten een maand door in het klooster.