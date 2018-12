Lana Del Rey koopt Instagram-vriendelijk optrekje EDA

01 december 2018

12u13

Bron: Architectural Digest 0 Showbizz Lana Del Rey (33) heeft een nieuw stulpje om de feestdagen in door te brengen. De Amerikaanse zangeres kocht recent een historische woonst in Echo Park, dé hipsterwijk van Los Angeles, en telde daarvoor 1.178 miljoen dollar neer. 20% meer dan de originele vraagprijs.

De woonst, die in 1911 werd gebouwd, zou de allereerste ‘cabin’ (zoals het optrekje wordt omschreven, red.) zijn, die ooit gebouwd werd in Echo Park en was destijds eigendom van filmster Clara Kimball Young, één van de eerste vrouwen in Hollywood die een eigen filmstudio bezat. De woning raakte door de jaren heen in verval, maar werd recent gerenoveerd en ingericht door ‘HGTV’ host Leanne Ford, die in de reeks ‘Restored by the Fords’ historische huizen naar hun originele grandeur restaureert.

Eén badkamer

Del Rey’s nieuwe optrekje overspant een oppervlakte van 115 vierkante meter en bestaat uit twee slaapkamers en één badkamer. Relatief bescheiden, dus, althans naar celebrity-normen. Het interieur wordt omschreven als ‘rustiek chic’ en ‘bijzonder Instagram-vriendelijk’, wat helemaal in het straatje is van de retro-zangeres.

Grootbezitter

Naast dit optrekje is Del Rey ook eigenares van een Engelse Tudor woning van 2,5 miljoen dollar en twee gronden in de Hollywood Hills. Begin dit jaar verkocht ze nog haar Malibu-villa voor 3 miljoen dollar.