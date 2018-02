Lana Del Rey emotioneel tijdens eerste concert na ontvoeringspoging EDA

09u31 2 Showbizz Lana Del Rey heeft haar concert in Atlanta even onderbroken voor een emotionele mededeling. De zangeres pauzeerde om haar fans te vertellen 'hoe blij ze was dat ze op het podium stond'. Enkele dagen eerder werd namelijk een ontvoering op de zangeres verijdeld.

Overmand door emoties. Lana Del Rey moest even naar adem happen tijdens haar concert in Atlanta. Drie dagen eerder had een man namelijk geprobeerd de zangeres te ontvoeren.

In een Instagram post van een fan account van Del Rey is te zien hoe de 'Lust for Life'-zangeres over het podium ijsbeert en de tranen van haar wangen veegt. "Ik voel me eigenlijk een beetje emotioneler dan ik verwacht had", begon ze. Waarop ze aanmoedigende kreten kreeg van haar publiek.

"Na wat er gebeurd is in Orlando, wilde ik hier vanavond echt zijn met jullie."

De zangeres verklaarde dat ze zich perfect ok voelde voor ze het podium betrad maar dat ze gaandeweg 'een beetje nerveus werd' gezien het haar eerste optreden was sinds de schrikwekkende gebeurtenis. Met krop in de keel vertelde ze haar fans dat ze immens gelukkig was om bij hen te zijn en vroeg ze hun begrip indien haar stem wat fragieler klonk dan gewoonlijk.

My poor girl got emotional on stage tonight due to the issues surrounding the show in Orlando. For those of you who don’t know because I chose to not post about it, a man had plans to abduct lana at the show in Orlando, thankfully Orlando PD were able to arrest him before he could carry out his insane plan. I honestly can’t imagine how stressful that had to be for her. I really hope and pray that she can mentally recover from that scare. We all love you so much Lana. #lanadelrey Een foto die is geplaatst door null (@weadorelana) op 06 feb 2018 om 04:33 CET

Vorige week probeerde Michael Hunt contact te leggen met Lana Del Rey buiten de concertzaal in Florida waar de zangeres optrad. Hij had berichten gepost op social media die volgens autoriteiten 'cryptisch en bedreigend' waren. De 43-jarige man werd enkele meters verderop gevonden met een mes en tickets voor het concert en werd gearresteerd wegens stalking en poging tot gewapende ontvoering.

I’m doing fine thanks for the messages. And tomorrow we’ll be in Hotlanta can’t wait to see everyone. Yachty that means u. pic.twitter.com/hwrRYyrA3E Lana Del Rey(@ LanaDelRey) link