Lakens Ghislaine Maxwell verwijderd om zelfmoord te voorkomen

10 juli 2020

03u45

Bron: BuzzE/ANP 0 Showbizz De federale politie van New York heeft de kleding en lakens van Ghislaine Maxwell ingenomen. Men wil voorkomen dat ze zichzelf van het leven berooft, net als haar vroegere vriend Jeffrey Epstein. Maxwell draagt nu papieren kleding en slaapt op een matras zonder beddengoed. Dit meldt The New York Post.

Momenteel zit Maxwell vast in het Metropolitan Detention Center in Brooklyn, in afwachting van haar proces. Ze wordt ervan verdacht in samenwerking met Epstein minderjarige meisjes gerekruteerd te hebben voor seksuele handelingen. Daarom wordt er streng op gelet dat de vrouw niet wordt aangevallen door andere gedetineerden.

Vorige week werd de jetsetter gearresteerd in een villa in de noordoostelijke staat New Hampshire, waar ze zich al geruime tijd schuil hield.

Dinsdag zal via een videoverbinding de eerste zitting plaatsvinden.

