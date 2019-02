Lady Gaga reageert op vermeende affaire met Bradley Cooper: “Social media is de wc van het internet” KD

28 februari 2019

10u06

Bron: Jimmy Kimmel 0 Showbizz Lady Gaga (32) heeft voor het eerst gereageerd op haar Oscaroptreden met Bradley Cooper (44). Op het internet circuleerde het na hun opvoering van de geruchten dat de twee sterren een affaire zouden hebben. “Mensen zagen liefde en dat is wat we wilden. Het is een liefdesliedje. De film gaat over liefde", aldus de zangeres in een interview met Jimmy Kimmel.

“Ik ben een artiest. Wanneer je een liefdesliedje zingt, wil je dat mensen daarin meegaan. Ik zie het als een compliment dat mensen denken dat we echt verliefd zouden zijn”, aldus Lady Gaga. De zangeres maakte echter ook even tijd om scherp te reageren op alle roddels die op sociale media trending zijn. “Sociale media is het toilet van het internet", spuwt ze.