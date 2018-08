Lady Gaga krijgt twee verschillende shows in Vegas KDL

07 augustus 2018

Lady Gaga (32) gaat niet één maar twee verschillende shows geven in Las Vegas. Fans van de zangeres kunnen kiezen uit 'Enigma' of 'Jazz & Piano''.

De 'Enigma'-shows staan volledig in het teken van de grootste hits van de zangeres, zo werd dinsdag bekendgemaakt. Bij de 'Jazz & Piano'-concerten brengt Gaga haar liedjes in een uitgeklede versie. Ook zingt ze dan nummers van 'The Great American Songbook'. Gaga kan niet wachten om te beginnen met de shows. "We gaan iets neerzetten wat ik nog nooit gedaan heb", zegt ze.

Lady Gaga geeft in totaal 27 concerten in Vegas. Haar standplaats wordt het MGM Park Theater in het Monte Carlo Hotel en Casino.