Lady Gaga krijgt rol van Harley Quinn in volgende ‘Joker’-film

Regisseur Todd Phillips kondigde vorige week op zijn Instagrampagina al aan dat er een vervolg komt op de Oscar-winnende film ‘Joker’. De titel zou ‘Joker: Folie à Deux’ heten. Hij deelde een foto op Instagram, waarop is te zien dat de Amerikaanse acteur Joaquin Phoenix (47) het nieuwe script aan het lezen is. De ultieme bevestiging dat hij de rol van Batmans vijand opnieuw op zich neemt.

Musicalfilm

Zangeres Lady Gaga maakt steeds meer naam in Hollywood als actrice. Ze speelde een glansrol aan de zijde van Bradley Cooper in de film ‘A Star is Born’ in 2018 en in 2021 kwam de film ‘House of Gucci’ uit, waarin Gaga de rol speelt van Patrizia Reggiani. De muzikante zou nu weer een nieuwe film aan haar repertoire mogen toevoegen, met de rol van Harley Quinn in de tweede ‘Joker’-film.

Volgens The Hollywood Reporter gaat deze sequel er heel anders uitzien dan de eerste film. Er gaan liedjes aan bod komen, waardoor de film zal transformeren in een musical. Gaga is volop in vroege gesprekken om de rol van Harley Quin op zich te nemen. Verder worden er nog geen details over het verhaal of over het karakter van Gaga’s nieuwe rol prijsgegeven. Het personage Joker staat er wel om bekend om een knipperlichtrelatie te hebben met Harley Quinn, zijn partner in crime.

DC-universum

Er zijn al meerdere films binnen het DC-universum verschenen met het personage Harley Quinn in de hoofdrol. De Australische actrice Margot Robbie (31) kroop toen in de huid van het knotsgekke 'hulpje’ van de Joker. In 2016 verscheen de eerste film ‘Suicide Squad’ en in 2020 kwam er de langverwachte vervolgfilm ‘Birds of Prey’. Deze laatste speelt zich af nadat ze uiteen ging met de Joker en haar eigen weg ging. Die films staan echter volledig los van het verhaal in ‘Joker’.

Volledig scherm Margot Robbie als Harley Quinn in de film 'Suicide Squad'. © filmbeeld uit de film 'Suicide Squad'

