Lady Gaga is opgeknapt en weer aan het werk

27 mei 2018

27 mei 2018

Bron: BuzzE 2 Showbizz Lady Gaga is weer aan de slag. De zangeres was vrijdag en zaterdag in de Electric Lady Studio in New York om te werken aan de soundtrack van de reprise van de film 'A Star is Born', geregisseerd door Bradley Cooper. Dat heeft een bron bevestigd aan US Weekly.

"Bradley Cooper voegde zich gisteren bij haar in de studio. Zij zetten de puntjes op de i voor de muziek van de film", aldus de insider. "Gaga is in een opperbeste stemming en weer helemaal terug. Ze is heel blij om weer aan het werk te zijn."

Begin februari verdween de 'Million Reasons'- zangeres van het toneel wegens gezondheidsproblemen. Lady Gaga moest wegens ernstige pijnklachten de laatste tien optredens van het Europese deel van haar wereldtournee annuleren. Ze lijdt aan fibromyalgie, een langdurige reumatische aandoening die pijn kan veroorzaken over het hele lichaam.