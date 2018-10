Lady Gaga gaat trouwen Redactie

16 oktober 2018

Zangeres Lady Gaga (32) gaat trouwen. Dat valt op te maken uit een toespraak op een gala van het tijdschrift Elle waar zij over haar vriend sprak. Zij noemde Christian Carino 'haar verloofde', meldt People.

Lady Gaga en Carino bevestigden in februari 2017 dat zij een relatie hebben. People suggereerde eerder deze maand al dat het tweetal zich zou hebben verloofd. De zangeres, momenteel te zien in de film A Star is Born, zegt doorgaans zeer weinig over haar relatie.

Eerder was Gaga verloofd met acteur Taylor Kinney, maar deze relatie ging in juli 2016 stuk. Carino had eerder een relatie met actrice Lauren Cohan.