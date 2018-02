Lady Gaga cancelt rest van tour door "ernstige pijn" EVDB

03 februari 2018

09u36 2 Showbizz De Amerikaanse zangeres Lady Gaga heeft haar tien komende concerten afgezegd. Daarmee cancelt ze de rest van haar tour, die enkel nog uit Europese data bestond. De zangeres lijdt aan fibromyalgie en kondigde het nieuws zelf aan via Twitter.

Via een statement dat Lady Gaga postte via socialmediaplatform Twitter heeft de zangeres bekendgemaakt dat de rest van haar tour niet doorgaat. De zangeres was bezig aan het Europese deel van haar tour, daar bleven nog tien concerten van over.

Het statement bestond uit twee delen, een van het management en een van Gaga zelf.

"Jammer genoeg lijdt Lady Gaga aan ernstige pijn die ervoor zorgt dat ze niet in staat is om op te treden. Als resultaat daarvan annuleren Live Nation en Lady Gaga de laatste tien concerten van het Europese deel van de Joanne World Tour. Gisterenavond heeft Lady Gaga, met de sterke steun van haar medisch team, de zware beslissing gemaakt om onmiddellijk te stoppen met touren. Ze heeft enorm veel spijt en is erg droevig dat ze niet meer kan optreden voor haar Europese fans, die zo geduldig op haar gewacht hebben. She wordt verzorgd door een medisch expertenteam dat haar op de voet volgt, zodat ze in de komende jaren wel nog kan optreden voor haar fans. Tickethouders kunnen een terugbetaling aanvragen vanaf komende dinsdag 6 februari en dat op het verkooppunt waar de tickets aangekocht werden.", schreef het management.

"Ik ben kapot en weet niet hoe ik het moet beschrijven. Ik weet enkel dat als ik dit nu niet doe, ik dan niet achter de woorden of betekenis van mijn muziek meer sta. Mijn medisch team steunt mijn beslissing om thuis te herstellen. We annuleren de laatste tien shows van de Joanne World Tour. Ik hou meer van deze show dan van eender wat en hou ook van jullie, maar dit ligt buiten mijn controle. Londen, Manchester, Zurich, Keulen, Stockholm, Copenhagen, Paris, Berlijn. En Rio. Ik beloof dat ik terugkom naar jullie steden, maar ik moet nu even mijzelf en mijn welzijn op de eerste plaats zetten. Ik hou van jullie, voor altijd. Xx Gaga.", voegde de zangeres er zelf aan toe.