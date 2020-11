Lachen met mondmaskers op en het quizleven na Ella Leyers: de hoogtepunten van aflevering 19 van ‘De Slimste Mens’

tvEr is nog quizleven na Ella Leyers. Zij het dat de fans in de studio voortaan met mondmasker op moeten lachen. Het is een raar zicht. Maar zie, daar kwam de nieuwe politieke superster Conner Rousseau zomaar binnen waaien. En wat deed de jonge Vooruit-voorzitter? Komen, zien en winnen. Leyers-killer Van Oncen bleek bij haar tweede deelname in de finale geen partij voor Umi Defoort. Exit de sympathieke actrice.

Erik Van Looy en zijn bonte Slimste Mens-bende blijven voorlopig gespaard van groot corona-leed. Alle maatregelen waren dan ook met uiterste zorg en precisie opgevolgd. En zo zagen we plots het publiek in de Slimste Mens-studio allemaal netjes met een donker mondmasker zitten. Allicht niet de grootste pret om te lachen met zo’n mondkapje op. Maar beter dat dan uitstel van opnames.

Erik Van Looy zit inmiddels ruim voorbij halfweg de reguliere afleveringen. Nog dertien afleveringen te gaan voor de finaleweken beginnen. Na twee weken finales kennen we op donderdag 17 december de opvolger van Lieven Scheire.

Maar over naar aflevering 19. Eerlijk, Conner Rousseau deed wat velen hem voor deden. Door de eerste deelname spartelen. Vooral in de alles beslissende filmpjesronde kon hij rekenen op de ongewilde medewerking van de concurrenten. Ze profiteerden niet van een tijdelijke black-out van Conner die niks wist over de zingende Andrea Bocelli voor een indrukwekkende kathedraal van Madrid. Kim en Umi vulden eigenlijk niks aan. Waarop Conner vervolgens 190 (!!) seconden inpikte bij hun fragmenten, waarbij natuurlijk het filmpje over de opstand in Wit-Rusland gefundeness fressen was voor Rousseau.

De verrassende Leyers-killer Kim Van Oncen leek op weg naar een mooie tweede prestatie, maar klapte uiteindelijk toch dicht. Wellicht door de zenuwen en de stress. Een erg slechte filmpjesronde kostte haar een mogelijke overwinning. In de finale tegen beatmaker Umi wist ze op zes vragen slechts acht goede antwoorden te geven. Fataal, want Umi Defoort was goed voor 14 antwoorden. Defoort dus door naar aflevering 20, waar hij Chibi Ichigo zal ontmoeten. Een erg goede zangeres, zo blijkt, maar ook zijn echtgenote. Dat wordt een moeilijke strijd.

De leukste quotes

Kim (over het nieuwste dat haar kind eens zonder onderbroek naar school ging): ‘Mijn leven is superdruk. Ik vind niet ik kwaad moet zijn als je kleine zijn kleren heeft aangedaan en zijn onderbroek is vergeten’.

Marc-Marie Huijbregts (over en tegen Conner Rousseau): ‘Je bent naar veel op zoek. Een relatie, een huis ... Ik ken Conner niet, maar ik heb wel eens gekeken op Instagram. Veel foto’s van hemzelf viel me op. Hartstikke leuk, maar ook leuk om eens iemand anders te fotograferen’.

Margriet Hermans (over haar politieke carrière): ‘Elke keer als ik in een partij zat werd die opgeheven’.

Marc-Marie (over Conner die de strijk laat doen door zijn mama): ‘Het is bijna begeleid wonen’.

Margriet (laat zich helemaal kennen): ‘Joe Biden is mijn favoriete onenightstand. Al zou er van hem na die avond niet veel meer recht blijven’.

Hilarische momenten

Marc-Marie lacht met Erik Van Looy die aan Conner vraagt of hij kinderen wil. ‘Dat heeft geen lief, geen huis en jij begint over kinderen’, klinkt het.

Margriet vertelt hoe ze thuis wel eens in een losse jurk durft rondlopen zonder iets onder. Waarna in het publiek blijkbaar iemand zowat in zijn mondmasker stikt van het lachen.

Kantelmomenten

Conner Rousseau lijkt niet veel last te hebben van zenuwen en haalt zowat alle mogelijk te winnen tijd binnen in ‘3-6-9'. Kim en Umi spelen wel veel beter de ‘Open deur’. Kim puzzelt dan weer matig waardoor de stand helemaal in evenwicht is.

Na de fotoronde ziet het er niet schitterend uit voor Conner Rousseau. Hij heeft matig gespeeld.

De filmpjesronde is een slagveld. Conner weet niks over Bocelli in Milaan. Zijn concurrenten profiteren niet. Dat doet Conner wel maximaal bij het filmpje over de kiesfraude in Wit-Rusland. Kim weet daar niks van, Rousseau alles. Net zoals Weinstein, het filmpje waarover Umi dan weer struikelt. Rousseau wint.

In de finale gaat Kim kopje onder door de zenuwen. Umi wint.

De eindscore (voor het finalespel)

Conner Rousseau 433 sec.

Kim Van Oncen 323 sec.

Umi Defoort 297 sec.

De stand

Ella Leyers 18 deelnames 7 keer gewonnen 10 finales gewonnen 1 finale verloren

Delphine Lecompte 6 deelnames 3 keer gewonnen 2 finales gewonnen 1 finale verloren

Riadh Bahri 4 deelnames 2 keer gewonnen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Hans Vanaken 4 deelnames 3 finales gewonnen 1 finale verloren

Umi Defoort 3 deelnames 2 keer gewonnen 1 finale gewonnen

Ben Crabbé 3 deelnames 1 keer gewonnen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

Conner Rousseau 1 deelname 1 keer gewonnen

Nieuwkomer

Zangeres Chibi Ichigo, de echtgenote van Umi Defoort